Кабмін виділив гроші на створення робочих місць у 7 областях

Кабінет Міністрів України виділив 180 млн. грн. на створення робочих місць у Донецькій області.

Про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ.

За його словами, урядом за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття виділено грошовий ресурс на створення робочих місць для семи областей, де необхідно забезпечити зайнятість населення. «Туди потрапили Донецька, Волинська, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Львівська і Черкаська області. Ресурс, який виділили Донецькій області, становить 180 млн. грн.», - сказав С.ДЕРГУНОВ.

Він пояснив, що до 7 серпня область повинна направити в державний комітет свою програму і пропозиції з питання освоєння цього обсягу коштів. С.ДЕРГУНОВ відзначив, що в регіоні була створена комплексна комісія, було оголошено Донецькою облдержадміністрацією конкурс бізнес-планів для створення нових робочих місць.

Він пояснив етапи реєстрації і розгляду проектів: «Процедура наступна: потенційний одержувач звертається до секретаря комісії з бізнес-планом. Цей бізнес-план реєструється, направляється в профільне управління держадміністрації, яке є замовником, – це вугільне управління, управління промисловості й управління житлово-комунального господарства. Потім профільне управління готує висновок і після позитивної оцінки бізнес-план розглядає конкурсна комісія».

За словами С.ДЕРГУНОВА, на сьогодні для розгляду надійшло близько 15 проектів.

Він відзначив, що це здебільшого проекти з виробництву продукції, достатньо багато проектів від комунальних підприємств органів місцевого самоврядування. Від комунальників – проекти на придбання сміттєвозів, поливальної техніки, а проекти від бізнесу - це в основному устаткування і виробництво продукції: меблів, вугільних брикетів тощо, перелічив С.ДЕРГУНОВ.

Він сказав, що сьогодні не можна однозначно сказати – на яку нову кількість робочих місць вистачить наданих 180 млн. грн., оскільки затратність на їх організацію в різних галузях економіки різна. За словами С.ДЕРГУНОВА, згідно з нормативною таблицею, орієнтовна вартість створення одного місця в машинобудуванні становить приблизно 59,7 тис. грн., в металургії і в гірничодобувній промисловості – 70 тис. грн., у хімічній галузі – 197,3 тис. грн.

При цьому заступник губернатора наголосив, що «обмежень суми на проекти немає і обмежень з виду діяльності також немає».

Довідка УНІАН. У Донецькій області чисельність безробітних, офіційно зареєстрованих у центрах зайнятості, на 1 липня 2010 року становила 28,6 тисяч людей. Кількість вільних робочих місць (вакансій) на 1 липня становила 4,3 тисячі, на кожне вільне робоче місце претендують 7 осіб.