Єврокомісар з питань енергетики прибуває в Україну

Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер EТТІНҐЕР 27-28 липня відвідає Україну.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

В ході візиту Г.EТТІНҐЕР візьме участь у конференції "Підтримка енергетичної безпеки та інвестицій у Чорноморському регіоні", що відбудеться в Одесі 27 липня.

Разом із міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ він виголосить на конференції головну доповідь. Також планується двостороння зустріч Г.EТТІНҐЕРА з Ю.БОЙКОМ.

Наступного дня, 28 липня, Єврокомісар зустрінеться у Києві із прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.