У підземні сховища закачали 18,5 млрд. куб. м газу

11:28, 27 липня 2010
Суспільство
1209 0

Працюють з випередженням

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», станом на сьогодні, накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 18,5 млрд. куб. м природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що серед основних організаційно-технічних заходів підготовки філіалів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 рр. – закачування газу в ПСГ.

Компанія зазначає, що закачування газу розпочато в квітні ц.р. й здійснюється з перевищенням планових показників.

Так, за підсумками червня в сховища було закачано 2,6 млрд. куб. м газу, з початку сезону - 5,3 млрд. куб. м газу, що на 1,9 млрд. куб. м більше відповідних показників 2009 року.

«На сьогодні в ПСГ знаходиться 18,5 млрд. куб. м газу», - зазначається в повідомленні.

Як повідомив директор ДК «Укртрансгаз» Сергій ВИНОКУРОВ, «незважаючи на складні погодні умови, в яких проводяться роботи, - перевищення температурних режимів і недавні повені в Західній Україні, основні роботи виконуються збалансовано за графіком, команда компанії працює злагоджено й системно».

«Станом на 1 липня, вже виконано ремонт 117 газорозподільних станцій (ГРС) при запланованих на даний період 93 ГРС», - зазначив С.ВИНОКУРОВ.

Крім основних організаційно-технічних заходів підготовки філіалів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 рр., здійснюються роботи з проведення комплексів планово-профілактичних робіт (ППР), що впливають на транзит російського газу до країн Європи, які узгоджуються з ВАТ «Газпром» і країнами-транспортерами російського газу. Так, на 2010 рік заплановано проведення 13 комплексів ППР, а станом на 01.07.2010 р. уже проведено 6 комплексів, усі вони проведені своєчасно згідно із затвердженим планом-графіком.

Також у повідомленні зазначається, що за травень-червень ц.р. фактично виконано робіт і поставлено матеріально-технічних ресурсів на загальну суму 196 млн. грн., що на 33% перевищує показники відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо, що відповідно до «Плану-графіку підготовки об`єктів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 рр.», який був затверджений НАК «Нафтогаз України» 27 травня 2010 року, планується закачати в підземні сховища газу (ПСГ) 11,4 млрд. куб. м газу й виконати 26 основних організаційно-технічних заходів на суму 590,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. До складу газотранспортної системи ДК “Укртрансгаз” входить 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю понад 30 млрд. куб. м.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter