У підземні сховища закачали 18,5 млрд. куб. м газу

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», станом на сьогодні, накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 18,5 млрд. куб. м природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що серед основних організаційно-технічних заходів підготовки філіалів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 рр. – закачування газу в ПСГ.

Компанія зазначає, що закачування газу розпочато в квітні ц.р. й здійснюється з перевищенням планових показників.

Так, за підсумками червня в сховища було закачано 2,6 млрд. куб. м газу, з початку сезону - 5,3 млрд. куб. м газу, що на 1,9 млрд. куб. м більше відповідних показників 2009 року.

«На сьогодні в ПСГ знаходиться 18,5 млрд. куб. м газу», - зазначається в повідомленні.

Як повідомив директор ДК «Укртрансгаз» Сергій ВИНОКУРОВ, «незважаючи на складні погодні умови, в яких проводяться роботи, - перевищення температурних режимів і недавні повені в Західній Україні, основні роботи виконуються збалансовано за графіком, команда компанії працює злагоджено й системно».

«Станом на 1 липня, вже виконано ремонт 117 газорозподільних станцій (ГРС) при запланованих на даний період 93 ГРС», - зазначив С.ВИНОКУРОВ.

Крім основних організаційно-технічних заходів підготовки філіалів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 рр., здійснюються роботи з проведення комплексів планово-профілактичних робіт (ППР), що впливають на транзит російського газу до країн Європи, які узгоджуються з ВАТ «Газпром» і країнами-транспортерами російського газу. Так, на 2010 рік заплановано проведення 13 комплексів ППР, а станом на 01.07.2010 р. уже проведено 6 комплексів, усі вони проведені своєчасно згідно із затвердженим планом-графіком.

Також у повідомленні зазначається, що за травень-червень ц.р. фактично виконано робіт і поставлено матеріально-технічних ресурсів на загальну суму 196 млн. грн., що на 33% перевищує показники відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо, що відповідно до «Плану-графіку підготовки об`єктів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 рр.», який був затверджений НАК «Нафтогаз України» 27 травня 2010 року, планується закачати в підземні сховища газу (ПСГ) 11,4 млрд. куб. м газу й виконати 26 основних організаційно-технічних заходів на суму 590,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. До складу газотранспортної системи ДК “Укртрансгаз” входить 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю понад 30 млрд. куб. м.