Київенерго лякає обірваними проводами

Через сильні зливи, що останнім часом пройшли на Київщині, до інформаційно-довідкової служби АК «Київенерго» надходять десятки повідомлень про обриви повітряних ліній електропередач, необачне поводження поблизу яких може призвести до травмування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба “Київенерго”.

Компанія нагадує про небезпеку та закликає всіх мешканців та гостей столиці бути уважними та обережними; керівників підприємств - проводити відповідну роз’яснювальну роботу зі своїм персоналом; батьків - пильнувати за своїми дітьми та місцем їх перебування, пояснювати їм правила поводження в місцях знаходження діючих електроустановок.

У “Київенерго” нагадують, що будь-який обірваний провід слід вважати таким, що є під напругою, тому терміново повідомте про це за телефоном інформаційно-довідкової служби “Київенерго” 15-88 або 201-58-79. “Підкреслюємо, що право відновлення електропостачання мають виключно бригади аварійних служб! Поки не приїде бригада, ні в якому разі не можна наближатися до місця пошкодження на відстань менше 8 метрів, необхідно допомогти організувати охорону чи огородження цього місця», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, «Київенерго» звертає увагу, що останнім часом в Україні спостерігається різке зростання кількості випадків смертельного травмування населення на енергетичному обладнанні, і, що особливо трагічно, - дітей. Негативна динаміка зростання кількості таких випадків спостерігається впродовж усього 2010 року. За даними Мінпаливенерго, за 6 місяців поточного року сталося 33 випадки смертельного травмування електрострумом. Для порівняння: за 2009 рік сталося загалом 27 подібних випадків.

«В минулому році на обладнанні “Київенерго” мали місце випадки травмування сторонніх осіб, в тому числі й дітей, і тому компанія наразі стурбована даною ситуацією. Частіше за все травмування відбувається, коли люди нехтують елементарними правилами безпеки, перестають звертати увагу на застережні знаки, що знаходяться на трансформаторних підстанціях, розподільчих пунктах, електричних стовпах тощо», - зазначив в.о. директора з питань охорони праці та надзвичайних ситуацій АК «Київенерго» Володимир КИСЕЛЬОВ.

У зв’язку з такою негативною тенденцією та щоб уникнути травмування, “Київенерго” нагадує прості правила поводження в місцях знаходження діючих електроустановок:

- не наближайтеся до обірваних електромереж на відстань менше 8 метрів;

- не вмикайте електроприлади мокрими руками (вода є провідником електрики);

- не кидайте дріт або інші предмети на проводи повітряних ліній електропередач;

- не піднімайтеся на опори ліній електропередач;

- не заходьте та не піднімайтеся на трансформаторні пункти, які розташовані безпосередньо біля житлових будинків (з них електроенергія напругою 220/380В надходить до квартир);

- не відкривайте двері розподільчих шаф, які прикріплені до стін житлових будинків (всередині них знаходиться обладнання під напругою);

- не заходьте на територію трансформаторної підстанції відкритого типу “Київенерго” (такі підстанції завжди мають огорожу, на якій встановлюються попереджувальні знаки — жовтий трикутник із чорною ламаною стрілкою);

- не розбивайте ізолятори на повітряних лініях та трансформаторних підстанціях;

- не споруджуйте під проводами ліній електропередач будівлі, не складайте під ними різноманітні матеріали.

“Київенерго” звертає також увагу, що порушення правил поводження в місцях знаходження діючих електроустановок призводить як до травмування, так і до знеструмлення споживачів.