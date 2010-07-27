В Одесі горів «Хаммер» головного анархіста України

На Лідерсовському бульварі в Одесі близько другої години ночі загорівся автомобіль «Хаммер» лідера партії «Союз анархістів України» Вадима ЧОРНОГО. Після займання полум`я перекинулося на сусідню машину.

Як поінформували УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Одеського міськУВС, «після дзвінка до чергової частини міськуправління міліції на місце події виїхала оперативно-слідча група, що встановила загоряння двох припаркованих поряд автомобілів, які належать 38-річному громадянину і 29-річній громадянці».

«Зараз з’ясовуються обставини і причини загоряння автомобілів, проводиться експертиза», - уточнила представник міськУВС Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА.