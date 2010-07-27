Декана сімферопольского вузу піймали на хабарі

У Сімферополі співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в АРК під час отримання хабара затримали декана одного з вишів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю кримської міліції, викладач, що є головою атестаційної комісії, одержав 3 тис. грн. від абітурієнта за складання вступного іспиту і подальше навчання у виші.

Стосовно декана прокуратурою Київського району міста Сімферополя порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Також у ході слідства співробітники міліції задокументували ще два факти вимагання і отримання викладачем хабарів у розмірі 3 тис. грн. кожний.