Погода на завтра

28 липня у західних областях України буде хмарна погода з проясненнями. Очікуються грозові дощі, вночі місцями сильні, в карпатському регіоні дуже сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура буде вночі 12-17°, вдень 17-22°, в Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°. У східній частині України буде невелика хмарність, сухо та жарко: температура вночі 17-22°, вдень 34-39°. На решті території очікується мінлива хмарність, пройде короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 17-22 м/с, у північних та центральних областях місцями сильні дощі; температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 27-32°. Вітер в Україні північно-західний (у східній частині південно-східний), 5-10 м/с.

У Києві та області утримається мінлива хмарність. Пройде короткочасний дощ, гроза, вдень місцями сильний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень при грозах подекуди шквали 17-22 м/с та град. Температура вночі по області 16-21°, вдень 27-32°. По м. Києву вночі близько 20°, вдень 27-29°.

27 липня температура води в Чорному та Азовському морях 25-29°, в Дніпрі біля Києва 26°.