Директор фінустанови вимагав 40 тисяч за довідку

В Херсонській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора філії однієї з фінансових установ, котрий вимагав та отримав 40 тисяч гривень хабара від жительки обласного центру за видачу їй довідки про відсутність заборгованості за кредитним договором.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМВСУ в Херсонській області прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України.