На Київ насуваються дощі

4 травня на території України зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині, а вдень і в східних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-східний, у західних областях - південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, на півночі Лівобережжя та в східних областях місцями на грунті, а на Луганщині подекуди і в повітрі заморозки 0-4°; температура вдень - 15-20° тепла, в Криму та Приазов’ї - 11-16°.

5-6 травня хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, в Криму, 5 травня - у східних, а вночі і у північних областях - місцями невеликі дощі (лише 5 травня у західних областях без опадів). Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, у Криму, Приазов’ї та східних областях місцями пориви 15-18м/с.

Температура вночі - 4-9° тепла, 6 травня (крім західних областей) - 6-11°; вдень - 10-15°, 5 травня у західних областях - 13-18°, на Закарпатті - до 20°.

7-9 травня місцями короткочасні дощі, грози, 9 травня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім північного-сходу, без істотних опадів. Температура вночі - 4-10° тепла, на півдні Криму - 7-12°, вдень поступово підвищиться до 13-19° (7 травня у західній частині - 10-15°).

10-13 травня без опадів, лише 12-13 травня у південній та південно-західній частині місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі - 6-12°, вдень - 15-21°.

На українській ділянці Дунаю 4-6 травня утримуватимуться високі рівні води з тенденцією поступового зниження і досягатимуть (в см над нулем поста): Рені - 530-540, Ізмаїл - 380-390, Кілія - 235-240, Вилкове - 160-170 з утриманням підтоплення господарських об’єктів Ренійського та Ізмаїльського морських торгівельних портів, господарських об’єктів міста Ізмаїл, низькорозташованих ділянок міста Вилкове.

4-9 травня зберігатиметься обтоплення (оточення водою, порушення транспортного сполучення) водами Дніпра ряду населених пунктів у Ріпкинському, Чернігівському районах та водами Десни у Менському, Коропському, Сосницькому районах Чернігівської області.

У Києві та області 4 травня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 6-8° тепла, вдень - 18-20°; по області вночі - 3-8° тепла, вдень - 15-20°.

5-6 травня хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ (вночі невеликий), місцями гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5 травня - 4-9°, 6 травня - 6-11°, вдень - 10-15°.

7-8 травня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі - 4-10°, вдень поступово підвищиться до 13-18°.