Енергосистема не витримує приватних пансіонатів

ВАТ "Херсонобленерго" заявляє про загрозливу ситуацію, що склалася з енергопостачанням області у зв`язку з наростаючими тенденціями несанкціонованого понадлімітного споживання електроенергії на курортах Арабатська стрілка (Азовське море) і Залізний порт (узбережжя Чорного моря).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідній заяві, поширеній прес-службою "Херсонобленерго".

Обленерго, зокрема, звертає увагу, що на згаданих курортах почастішали випадки, коли власники приватних пансіонатів, які мають договори на споживання електроенергії в рамках обсягів, передбачених для побутових абонентів, у 10 разів перевищують норми споживання, що призводить до виходу з ладу устаткування компанії.

"Херсонобленерго" наголошує також, що, крім незаконності такої схеми, понадлімітне споживання електроенергії за тарифами, встановленими для населення, зрештою призводить до недоотримання коштів місцевими бюджетами.

В зв`язку з цим "Херсонобленерго" вимушене вводити обмеження потужності споживання для таких об`єктів до рівня, передбаченого діючими договорами. При цьому, компанія закликає власників пансіонатів і магазинів курортів піти законним шляхом, і укласти договори на необхідну таким закладам потужність.