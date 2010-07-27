Ізраїль заборонив доступ до місця хрещення Ісуса

Міністерство охорони здоров`я Ізраїлю закрило паломникам доступ до води річки Іордан в тій її частини, де, за переказом, був хрещений Ісус Христос. Як повідомляє сьогодні лондонська газета "Гардіан", заборона запроваджена через "підвищене забруднення вод річки" і діє з сьогоднішнього дня.

Священне для християн місце розташоване на західному березі Іордана в безпосередній близькості від селища Каср ель-Яхуд. Щорічно сюди для проведення обряду Хрещення прибуває близько 100 тисяч чоловік.

Проте зараз паломники позбавлені подібної можливості. За словами епідеміологічної служби Ізраїлю, заходити у води Іордана в даному місці не безпечно унаслідок їх забруднення міськими і сільськогосподарськими відходами. Власті повідомили, що не можуть сказати, як довго триватиме заборона.