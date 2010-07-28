Хмельниччина підпише угоду з Московською областю
07:55, 28 липня 2010Суспільство
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Про це повідомив голова ОДА
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА заявив, що Хмельницька облдержадміністрація найближчим часом планує підписати угоду про співпрацю з урядом Московської області.
Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.
“Наразі проведемо підготовчу роботу щодо підписання угоди з урядом Московської області про торгово-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво. Це дасть змогу нам вийти на рикни Москви та Московської області”, - пояснив він.
Голова ОДА додав, що Хмельниччина експортуватиме до сусідньої держави механічні та електричні машини, полімерні матеріали, пластмаси, продукцію тваринницького та рослинного походження, будівельні матеріали.
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