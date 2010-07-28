Турецьке судно під час швартування пошкодило причал у Херсоні

У Херсоні на нафтогавані судно "Горкембей" (під прапором Туреччини) пошкодило 4-й причал.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, НП сталося вдень 27 липня, коли судно під управління лоцмана компанії "Дельта-лоцман" виконувало швартування. Під час швартування судно навалилося на причал й погнуло 6 метрів причалу.

Постраждалих і витоку нафтопродуктів немає.

Довжина судна 119,6 м, ширина 16,9 м, вантажопідйомність 7 тис. тонн.