Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,8831 грн./дол., продають – по 7,9038 грн./дол. Курс купівлі/продажу практично не змінився порівняно з 27 липня – курс купівлі зріс на 0,02%, курс продажу – на 0,01%, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,8650-7,8950 грн./дол., з продажу – в межах 7,8980-7,9100 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,08% відучора і сьогодні становить 10,1732/10,3110 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,1200-10,2500 грн./євро, з продажу – в межах 10,2700-10,4500 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 27 липня зріс на 0,3% і сьогодні становить 0,2540 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,3% – до 0,2618 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2600 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2590-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва проти вчорашнього дня підвищився на 0,06% і становить 7,8800 грн./дол., курс продажу зріс на 0,02% – до 7,9031 грн./дол.

Пропозиції столичних комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,8650-7,8910 грн./дол., з продажу – в межах 7,8980-7,9100 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,3% і сьогодні становить 10,1792 грн./євро, продажу – на 0,07% – до 10,3093 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,1200-10,2500 грн./євро, з продажу – в межах 10,2790-10,3500 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці зріс на 0,5% порівняно з 27 липня і сьогодні становить 0,2535 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,2% – до 0,2618 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2590-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,91 грн., євро – 10,1/10,38 грн., рубль – 0,235/0,261 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,860/7,905 грн., євро – 9,950/10,500 грн., рубль – 0,252/0,262 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,865/7,904 грн., євро – 10,15/10,45 грн., рубль – 0,255/0,263 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 28 липня, становить: гривні до долара США – 7,8942, до євро – 10,2885, до російського рубля – 0,26106.