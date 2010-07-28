Померла жінка, постраждала при вибуху в церкві

Постраждала сьогодні унаслідок вибуху в Запоріжжі у Свято-Покровській церкві УПЦ Московського патріархату черниця Людмила померла у лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Запорізької ОДА.

"Черницю Людмилу, приблизно 1936 року народження, яка у момент інциденту була на вулиці біля виходу з храму і отримала численні тілесні ушкодження, медикам, на жаль врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, кількість постраждалих унаслідок події могла бути значно більшою, якби вибух стався в інший час дня, а не тоді, коли "на щастя, великої кількості прихожан на місці вибуху у храмі не було".