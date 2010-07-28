Померла жінка, постраждала при вибуху в церкві
20:42, 28 липня 2010Суспільство
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Черниця Людмила була на вулиці біля виходу
Постраждала сьогодні унаслідок вибуху в Запоріжжі у Свято-Покровській церкві УПЦ Московського патріархату черниця Людмила померла у лікарні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Запорізької ОДА.
"Черницю Людмилу, приблизно 1936 року народження, яка у момент інциденту була на вулиці біля виходу з храму і отримала численні тілесні ушкодження, медикам, на жаль врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, кількість постраждалих унаслідок події могла бути значно більшою, якби вибух стався в інший час дня, а не тоді, коли "на щастя, великої кількості прихожан на місці вибуху у храмі не було".
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