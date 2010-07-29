Ізраїль відкриє доступ до місця хрещення Ісуса

Ізраїльська влада запевняє, що хрещення в р.Йордан не є небезпечним для здоров`я, оскільки вода в річці, куди, згідно з Євангелієм, входив ще Ісус Христос, повністю відповідає санітарним нормам, повідомляє РІА "Новости". Альтернативна думка незалежних екологів, які закликали закрити ділянку для хрещення в нижній течії Йордану, їх колеги з природоохоронного відомства Ізраїлю - Управління природи і парків - парирували результатами проб води.

Аналіз, проведений минулого тижня, виявив 88 фекальних коліформних бактерій на 100 милілітрів при тому, що стандарти Мінохоронздоров`я припускають концентрацію в тому ж об`ємі до однієї тисячі бактерій, зазначається в прес-релізі екологів. Проби, взяті три місяці тому, також не виявили відхилення від норми.

Ділянка Каср аль-Яхуд, розташована біля палестинського міста Єрихон, щороку привертає увагу близько 100 тисяч туристів і паломників при тому, що ця частина узбережжя Йордана знаходиться в "військовій зоні", і доступ туди закритий більшу частину року.

Міністр туризму Ізраїлю Стас Місежніков висловив задоволення результатами аналізів, які виявилися тим більш доречні в контексті планованої відміни обмежень на відвідування ділянки і спуск до води. "Міністерство туризму надає велике значення безпеці туристів", - сказав він.