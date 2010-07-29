Україна готується до візиту Назарбаєва

Україна і Казахстан готують до підписання у вересні низку угод про двостороннє економічне співробітництво.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

«У вересні очікується візит Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА в Україну, зараз готуємося до засідання комісії зі співпраці, обговорюються всі напрями, у тому числі і в енергетичній сфері. Думаю, в ході візиту буде підписано низку угод», - заявив В.МУНТІЯН.

При цьому він зазначив, що детально говорити про ці документи поки що рано, проте підкреслив, що співпраця між Україною і Казахстаном плідна, і в її розвитку зацікавлені обидві країни.