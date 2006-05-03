Єхануров лякає Семенюк скороченням

Уряд перегляне список об`єктів, які будуть виставлені на продаж у 2006 році.

Про це в інтерв`ю тижневику «Ділова столиця» заявив прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

«Що ж до приватизаційного списку, то він, безумовно, переглядатиметься», – сказав прем`єр.

За його словами, необхідність коректування списку обумовлена можливою недостатністю забезпечення бюджетних надходжень у розмірі 2,13 млрд. грн. від продажу вже внесених до нього об`єктів.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що до списку вноситимуться «дійсно цікаві для інвестора великі об`єкти». При цьому прем`єр вказав, що ініціатива коректування списку має виходити, в першу чергу, від Мінекономіки.

Оцінюючи результати діяльності Фонду державного майна в І кварталі 2006 р., прем`єр зазначив, що поки що уряд «не має формальних причин для того, щоб ухвалювати якісь рішення щодо роботи Фонду і, зокрема його голови (Валентини СЕМЕНЮК – УНІАН)». У зв`язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ нагадав, що в І кварталі ФДМ виконав план бюджетних надходжень від приватизації. Тим часом, за словами прем`єра, ФДМ вдалося справитися з поставленим завданням, оскільки план надходжень від приватизації в І кварталі «був просто мізерним».

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що у разі невиконання плану приватизації за рік, а також відсутності належної передпродажної підготовки об`єктів можлива постановка питання про скорочення штату співробітників відомства.

«І якщо Фонд не справиться, тоді поставимо питання так: ви забезпечуєте 30% плану, значить і штату має у вас залишитися тільки третина нинішнього», – сказав Ю. ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Кабінет Міністрів України збільшив кількість підприємств для продажу в 2006 році.

Зокрема, пропонується продати в 2006 році 74,62% акцій ВАТ “Росава”, 100% (за винятком пільгового продажу) акцій ВАТ “Київської мотоциклетний завод”, 76% - ВАТ “Холдингова компанія “Луганськтепловоз”, 75,01% - ВАТ Південний завод електромашинобудування, 58,936% - ВАТ “Київський завод “Реле і автоматики”, 50,08% - ВАТ “Лізингова компанія “Украгромашінвест”, 45,433% - ВАТ “Готельний комплекс “Мир”.

Крім того, планується в 2006 році збільшити кількість підприємств, на яких проводитиметься передпродажна підготовка, на 17 підприємств. Найбільшим з них є Сєверодонецьке державне виробниче підприємство “Об`єднання “Азот”.