Серед версій вибуху у храмі Запоріжжя - теракт

Міліція розглядає кілька версій вибуху у Свято-Покровському храмі Запоріжжя, в тому числі теракт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник прес-служби МВС Дмитро АНДРЕЄВ.

Він підкреслив, що розслідування вибуху, в результаті якого одна людина загинула і ще 8 постраждали, наразі продовжується. Крім того, він поінформував, що експерти встановили, що вибух, судячи з характеру руйнувань, був еквівалентний 300-400 грамам тротилу.

Крім того, нагадав він, у зв’язку з вибухом порушено кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу України - "Умисне вбивство, скоєне способом, небезпечним для життя багатьох людей", "Замах на вбивство багатьох людей" і "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху".

«Розглядаються, звичайно, усі версії, починаючи з побутових, з’ясування стосунків неприязних і так само можливість здійснення терористичного акту з метою залякування, якимось чином вплинути на прихожан Свято-Покровського собору», - сказав Д.АНДРЕЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня о 16.26 у Жовтневому районі Запоріжжя стався вибух саморобного безоболонкового вибухового пристрою у Свято-Покровському храмі УПЦ МП, в результаті якого черниця Людмила одержала поранення, не сумісні з життям, від яких померла в реанімаційному відділенні міськлікарні, ще 8 осіб отримали поранення, кваліфіковані як "легкі".