Сьогодні Катеринчук представить ”Європейську платформу” в Житомирі

Народний депутат України, лідер громадсько-політичного руху "Європейська платформа для України" Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні відвідає Житомир.

Про це УНІАН повідомили у Житомирській районній організації НСНУ, яка є одним з організаторів візиту народного депутата.

Також у ході перебування в Житомирі М.КАТЕРИНЧУК проведе прес-конференцію, виступить на радіостанції "Житомирська хвиля" та візьме участь у передачі телекомпанії "Союз-ТВ".

Як повідомляв УНІАН, створення цього руху М.КАТЕРИНЧУК ініціював у грудні 2006 року.