Сьогодні Катеринчук представить ”Європейську платформу” в Житомирі
08:00, 23 березня 2007Суспільство
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Рух ініційовано в грудні 2006 р.
Народний депутат України, лідер громадсько-політичного руху "Європейська платформа для України" Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні відвідає Житомир.
Про це УНІАН повідомили у Житомирській районній організації НСНУ, яка є одним з організаторів візиту народного депутата.
Також у ході перебування в Житомирі М.КАТЕРИНЧУК проведе прес-конференцію, виступить на радіостанції "Житомирська хвиля" та візьме участь у передачі телекомпанії "Союз-ТВ".
Як повідомляв УНІАН, створення цього руху М.КАТЕРИНЧУК ініціював у грудні 2006 року.
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