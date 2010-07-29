На телеекранах з'явиться "2+2"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення сьогодні на засіданні ухвалила чотири рішення щодо переоформлення ліцензії на мовлення ТОВ „Гравіс-Кіно”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, зміна, яку компанія просила внести в ліцензії, стосувалася логотипу цієї компанії. Отже, відтепер глядачі на своєму екрані замість звичного „КІНО” бачитимуть логотип „2+2”.

Ухвалюючи це рішення, члени Національної ради пожартували, що, можливо, скоро на екранах телевізорів з’являться логотипи „3+3”, „4+4” і т.д, зазначили в прес-службі.

Разом з тим Нарада не змогла ухвалити результативних рішень під час розгляду питання про переоформлення трьох ліцензій Приватного АТ „Наше радіо”.

Радіомовна компанія хотіла внести до ліцензії зміни щодо мовлення державною мовою, зазначили в прес-службі.

У ліцензії цієї компанії зазначено 100 відсотків мовлення українською мовою. Тепер „Наше радіо” просило переоформити ліцензії, зазначивши в них показник - не менше 75%.

Між тим, як з’ясували члени Національної ради, під час конкурсу саме такий відсоток зазначався в конкурсних умовах, і саме на такі умови погоджувалася компанія, отримуючи ліцензію.