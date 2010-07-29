МНС: жінка загасила на собі полум`я і лягла спати

У Запорізькій області місцевий житель, посварившись зі співмешканкою, облив її бензином і підпалив.

Факт цієї події в Мелітополі сьогодні офіційно підтвердили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

"Дійсно, до мелітопольської міськлікарні звернулася 49-річна жінка з опіками тіла і кінцівок II і III ступеня. Як з`ясувалося, жінка проживала разом із 52-річним співмешканцем, з яким 25 липня вживала спиртні напої. Виникла сварка, під час якої співмешканець облив її бензином і підпалив", - повідомили в МНС, зазначивши, що "жінка погасила на собі полум`я і лягла спати".

До "швидкої" звернулася донька постраждалої, "яка наступного дня повернулася додому і побачила обпалену матір".

Зараз, за даними МНС, за даним факту ведеться слідство.