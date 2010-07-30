Церква молиться, щоб Господь дав розуму та сил правоохоронцям

Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР закликає християн до молитви та просить Божої допомоги правоохоронцям у розкритті обставин вибуху в Свято-Покровському храмі Запоріжжя.

Про це УНІАН повідомили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

Предстоятель УПЦ передав щире співчуття та молитовну підтримку священству і віруючим Запорізької єпархії та жителям Запоріжжя.

“Церква молиться за упокій душі новопреставленої інокині Людмили, яку Господь прийняв в ті оселі, де немає ані смутку, ані печалю, ані страждань, ані хвороб, а життя вічне і вічна радість. Церква молиться про одужання усіх постраждалих під час вибуху. Церква молиться за представників правоохоронних органів і просить, щоб Господь дав їм розуму та сил якнайшвидше розкрити цей злочин та унеможливити повторення подібного”, - зазначив митрополит ВОЛОДИМИР.

Він також додав, що “церква молиться і за тих, хто став слугою зла і підняв руку на людей, які є образом Божим, і на храм, що є домом Божим”. “Церква просить, щоб Господь їх врозумив та навернув до покаяння та зречення від служіння злу. «Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне». І краще людині отримати зараз покарання за злочин, аніж бути приреченою на вічні муки”, - підкреслив митрополит ВОЛОДИМИР.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня о 16.26 у Жовтневому районі Запоріжжя стався вибух саморобного безоболонкового вибухового пристрою у Свято-Покровському храмі УПЦ МП, в результаті якого черниця Людмила одержала поранення, не сумісні з життям, і померла в реанімаційному відділенні міськлікарні, ще 8 осіб одержали поранення, кваліфіковані, як "легкі", а в будівлі храму були пошкоджені конструкції і внутрішнє оздоблення.