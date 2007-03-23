Асадчев: Чого нам боятися?

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ заявив, що, не дивлячись на критику опонентів, підписав розпорядження про оголошення конкурсу на спорудження пам`ятника головному отаману Військ УНР і главі Директорії Симону Петлюрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив під час прес-конференції.

“Я був і залишаюся ініціатором його спорудження. Ми не повинні боятися... Чого нам боятися? Петлюра не був безпомилковим, але він свідомо виступав за соборну Україну. Коли мені говорять: Для чого це потрібно? Це, мовляв, може не сподобатися, скажімо, прем`єр-міністру або МОРОЗУ. Я говорю, що нам треба перестати боятися! Я підписав розпорядження про проведення конкурсу ескізів пам`ятника”, - сказав В.АСАДЧЕВ.

За його словами, із спорудженням пам`ятника С.Петлюрі не все йде гладко. Так, на сьогодні не знайдено для нього місце, не вирішено питання з фінансуванням. Разом з тим губернатор уточнив, що спорудження пам`ятника здійснюватиметься за рахунок спонсорських коштів.

Крім того, проти такої ініціативи губернатора виступають представники антикризової коаліції.