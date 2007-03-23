Міліція затримала адвоката Луценка

Міліція затримала у четвер адвоката Юрія Луценка Віктора Василюка, який був присутній при обшуку в квартирі екс-міністра внутрішніх справ.

Як повідомив Главредз посиланням на Лігу, його, за станом 23:00 22 березня, впродовж кількох годин утримували в райвідділі Святошинського району міста Києва. Цю інформацію в прямому ефірі телеканалу «1+1» підтвердив депутат від фракції «Наша Україна» Микола Катеринчук, помічником якого є Василюк.

Як повідомляють джерела, знайомі з професійною діяльністю адвоката, його затримання не має безпосереднього зв`язку із справою Луценка. Василюк був затриманий під час перевірки, здійснюваної податковою міліцією Святошинського району на одній із приватних фірм Києва. Василюк надавав юридичну підтримку діяльності цієї фірми.

Спочатку податківці попросили адвоката не заважати перевірці, а пізніше викликали міліцію, яка і забрала Василюка до відділку.

Нагадаємо, 20 березня у квартирі Луценка проводився обшук. Луценко двічі був на допиті в Генеральній прокуратурі. За день до цього Подільський районний суд Київа припинив досудове слідство Генеральної прокуратури України у кримінальній справі відносно екс-міністра внутрішніх справ для з`ясування законності його порушення. Представник Президента у Верховній Раді Роман Зварич назвав цей інцидент «цинічною політичною розправою».