Помер Микола Мозговий

Сьогодні о 7 годині ранку помер генеральний директор Національного палацу мистецтв “Україна”, співак і композитор народний артист України Микола МОЗГОВИЙ.

Про це агентству УНІАН повідомили в адміністрації палацу “Україна”.

Похорони М.МОЗГОВОГО відбудуться у неділю, 1 серпня. М.МОЗГОВИЙ помер від зупинки серця на 63-ому році життя.

Як відомо, М.МОЗГОВИЙ народився 1 вересня 1947 року в селі Сарнів Хмельницької області. Він є автором таких відомих пісень, як "Рідний край", "Моя перша любов", "Горянка", "Минає день", "Зачаровані слова", "Дві качелі" та інші.