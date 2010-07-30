Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,8837 грн./дол., продають – за 7,9066 грн./дол. Курс купівлі/продажу практично не змінився порівняно з 29 липня – курс купівлі зріс на 0,0036%, курс продажу – на 0,02%, повідомляє Finance.ua .

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,8600-7,8970 грн./дол., з продажу – в межах 7,8970-7,9200 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,2154/10,3682 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,1000-10,3000 грн./євро, з продажу – в межах 10,3200-10,4200 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 29 липня зріс на 0,28% і сьогодні становить 0,2539 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,15% – до 0,2623 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2590 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2670 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва проти вчорашнього дня знизився на 0,01% і становить 7,8795 грн./дол., курс продажу зріс на 0,02% – до 7,9047 грн./дол.

Пропозиції столичних комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,8600-7,8950 грн./дол., з продажу – в межах 7,8970-7,9200 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,4% і сьогодні становить 10,2384 грн./євро, продажу – на 0,3% – до 10,3620 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,1000-10,3000 грн./євро, з продажу – в межах 10,3200-10,4200 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці зріс на 0,4% порівняно з 29 липня і сьогодні становить 0,2549 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,24% – до 0,2627 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2590 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2605-0,2670 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,91 грн., євро – 10,1/10,35 грн., рубль – 0,235/0,261 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,870/7,910 грн., євро – 10,100/10,550 грн., рубль – 0,254/0,264 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,866/7,904 грн., євро – 10,15/10,45 грн., рубль – 0,256/0,264 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 30 липня, складає: гривні до долара США – 7,893200, до євро – 10,315623, до російського рубля – 0,261210.