МВФ перевірив американські банки на міцність

Міжнародний валютний фонд (МВФ) слідом за європейськими банківськими стрес-тестами оцінив фінансовий стан і перспективи банківського сектора США. Фонд провів власне стрес-тестування 53 найбільших банківських холдингових компаній США, включаючи десяток іноземних банків.

Як зазначається в матеріалах МВФ, за так званого "базового" сценарію розвитку американської економіки в 2010-2014 рр. в зону ризику потрапляють 12 з 53 банків, яким буде потрібний додатковий капітал на суму 14,2 млрд дол. За "несприятливого" сценарію стрес-тести не проходять вже 17 компаній, що, втім, відносно небагато. Сукупний дефіцит капіталів цих банків, за оцінками МВФ, складе 44,6 млрд дол.

Критерієм проходження стрес-тестів для МВФ служило порогове значення капіталу першого рівня (Tier 1) в 6%. Банки, які не зможуть підтримувати цей показник, визначений як відношення власного капіталу до активів, зважених за ступенем ризику, на рівні не менше 6% до 2014 р., вважаються такими, що не пройшли стрес-тест.

Базовий сценарій МВФ припускає зростання американської економіки відповідно до поточних прогнозів фонду: на 3,1% в 2010 р. і на 2,4-2,6% в подальші чотири роки. Згідно з базовим сценарієм, рівень безробіття в США становитиме 9,8% за підсумками 2010 р., 8,9% в 2011-му, а до 2014-го спуститься до 5,5%.

За несприятливого сценарію реальний ВВП Сполучених Штатів Америки приросте в 2010 р. на 2,3%, а в 2011-му. економічне зростання сповільниться до 0,8%. Безробіття продовжить триматися і в 2011 р. на рівні близько 10%. Ціни на нерухомість у найбільших містах країни продовжать знижуватися в 2010-2011 рр. Загальний борг американського уряду до 2012 р. перейде за позначку 80% ВВП.

У цілому МВФ зазначає, що стан найбільших фінансових інституцій США нині не викликає серйозних побоювань. На думку фонду, держпідтримка, надана банкам під час гострої фази кризи, допомогла успішно стабілізувати фінансову систему і усунути прогалини в капіталах провідних банків. Проте найбільшою вразливістю характеризуються регіональні середні і дрібні банки Америки, які продовжують зазнавати втрат за кредитами під заставу житлової і комерційної нерухомості. "Навіть за помірно несприятливого сценарію важливі частини фінансової системи - особливо регіональні і малі банки - можуть зіткнутися з подальшими труднощами", - цитує доповідь МВФ РосБізнесКонсалтинг.