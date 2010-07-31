Кабмін збирається пустити поїзди в аеропорт

02:19, 31 липня 2010
Суспільство
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Текст документа розміщений на сайті

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 1567-р від 28 липня 2010 року доручив до 1 грудня ц.р. розробити техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту організації залізничного пасажирського сполучення Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Текст відповідного документа розміщений на сайті уряду.

Згідно з документом, фінансування витрат, пов`язаних із розробкою проектної документації стадії «Техніко-економічне обгрунтування», здійснюватиметься за рахунок власних коштів аеропорту.

Документом встановлено, що термін реалізації проекту будівництва – 2010-2012 рр., виконання функцій замовника з реалізації проекту будівництва покладається на державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

При цьому Міністерству транспорту і зв`язку доручено забезпечити проведення в установленому порядку комплексної державної експертизи проекту будівництва. Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Міністерству транспорту і зв`язку також доручено під час узгодження ТЕО проекту будівництва розглянути можливість надання державної гарантії на отримання державним підприємством кредиту для реалізації цього проекту.

Крім того, Київській облдержадміністрації, Міністерству транспорту і зв`язку, Державному комітету із земельних ресурсів і аеропорту доручено в установленому порядку вирішити питання про виділення земельних ділянок для будівництва залізничного пасажирського сполучення Київ – аеропорт «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ раніше заявив, що Міністерство транспорту і зв`язку України і ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до грудня 2010 року розраховують підготувати техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва залізничної гілки Київ – аеропорт «Бориспіль», а також додаткової злітно-посадочної смуги в аеропорту.

Нагадаємо, проект залізничної гілки між Києвом і «Борисполем» обговорюється вже декілька років. Влітку 2008 року Міністерство транспорту і зв`язку заявило, що планує почати будівництво залізниці між Києвом і аеропортом «Бориспіль» навесні 2009 року і завершити його до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Планувалося, що швидкісна залізнична колія з`єднає аеропорт зі станціями «Дарниця» і «Київ-пасажирський», а також з метро. Це має бути стандартна залізнична колія – 8 км, а далі вона б проходила вже існуючими шляхами. Техніко-економічне обгрунтування даної залізничної колії тоді розробив інститут «Київдіпротранс».

При цьому, за даними «Борисполя», вивчалися два варіанти будівництва – підземний і надземний. Підземний варіант був розрахований на 54 місяці будівництва, а вартість становила близько 5 млрд. грн. Надземний варіант передбачав будівництво терміном 42 місяці, його вартість – 3,8 млрд. грн.

Японська компанія Itochu Corporation, що зацікавилася проектом, зробила презентацію попередніх розрахунків будівництва всіх інфраструктурних елементів майбутнього проекту, яка склала близько 290 млн. дол.

 

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