Археологи заявляють, що відкопали мощі Іоанна Хрестителя

Болгарські археологи стверджують, що виявили поблизу міста Созополь на східному узбережжі країни мощі Іоанна Хрестителя, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на болгарське новинне агентство Novinite.com.

При розкопках стародавньої православної церкви на острівці під назвою Святий Іоанн виявлено мощовик, усередині якого були невеликі кістки руки і ноги, повідомляє агентство. Дата знахідки не уточнюється.

Іоанн Хреститель або Іоанн Предтеча впродовж століть був одним з найшанованіших християнських святих. Згідно з Євангелієм, він хрестив Ісуса Христа у водах річки Йордан. Згодом Іоанна стратив галілейский цар Ірод Антипа.

У світі відомо безліч реліквій, пов`язаних з ім`ям святого Іоанна, значна їх частина є завідомо підробленою. Так, за володіння відсіченою головою Іоанна Хрестителя сперечаються декілька міст в Європі і на Близькому Сході.