Кінах відфутболив Ющенку проблему газу без посередників

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ виступає за відновлення практики підписання щорічних договорів з Росією про поставки енергоресурсів.

Про це міністр, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я виступаю за те, щоб ми вийшли на більш прямі відносини без тих посередників, які виникли останнім часом у питаннях газових взаємовідносин України і Росії”, - сказав він, зазначивши при цьому, що найбільш оптимальним варіантом було б закріплення прямих договорів між НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром” відповідними міжурядовими угодами.

А.КІНАХ зазначив, що це питання є надзвичайно важливим, і Міністерство економіки ініціюватиме його обговорення в рамках Міждержавної українсько-російської комісії (комісії Ющенко-Путін), засідання якої відбудеться під час найближчого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Російської Федерації.

Довідка УНІАН. П`ятирічний контракт з «РосУкрЕнерго» на поставку російського газу до України підписано в січні 2006 року на базі загальноприйнятої формули ціни. Тоді ж було зафіксовано тариф на транспортування російського газу територією України у розмірі 1,6 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км (оплачується в грошовій формі).

2 лютого 2006 року, в розвиток січневих домовленостей, НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» на паритетних засадах створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Основним напрямом діяльності «УкрГаз-Енерго» є поставка природного газу та інших видів енергоресурсів споживачам України.

24 жовтня 2006 року «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки.

Відповідно до підписаного Доповнення, визначена ресурсна база поставок середньоазіатського газу до України в 2007-2009 рр. в обсягу 55 млрд. куб. м щорічно, що повністю відповідає потребам української економіки в імпортному газі. У 2007 році ціна поставок середньоазіатського газу становить 130 доларів за 1 тис. куб. м.