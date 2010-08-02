Янукович написав Азарову про користь вакцинації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ вжити заходів щодо відновлення довіри населення до вакцинації з метою захисту від інфекційних хвороб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Зокрема, йдеться у повідомленні, до глави держави звернулися представники міжнародної донорської спільноти, які висловили готовність надати Україні допомогу з відновлення громадської довіри до вакцинації та підвищення рівня її доступності для населення.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ направив М.АЗАРОВУ листа, в якому йдеться про необхідність поліпшення ситуації з проведенням серед населення України імунопрофілактики та забезпечення заходів охорони здоров’я медичними імунобіологічними препаратами.

Президент України звернув увагу прем’єр-міністра на негативні наслідки проведеної у 2008 році кампанії додаткової імунізації проти кору і краснухи, яка була організована неналежним чином та мала широкий суспільний резонанс.

Враховуючи, що вакцинацію визнано одним з найбільш дієвих методів боротьби з керованою групою інфекційних захворювань, глава держави просить уряд вжити невідкладних заходів для активізації відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення.

В.ЯНУКОВИЧ також акцентував увагу на необхідності здійснення ретельного контролю за якістю імунобіологічних препаратів, посиленні відповідальності управлінської ланки в системі охорони здоров’я на центральному і регіональному рівнях в аспекті діяльності щодо захисту населення від інфекційних хвороб.

Крім того, Президент вважає за доцільне посилити контроль за ефективністю реалізації Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки, вжити можливих заходів стосовно її фінансування у повному обсязі.