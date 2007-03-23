Луганськтепловоз продали росіянам з під-поли?

Продаж 76-процентного держпакета акцій ВАТ «Луганстепловоз» є безпрецедентним в історії українській приватизації.

Про це УНІАН заявив заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат України Олександр БОНДАР.

За його словами, ще ніколи в історії приватизації України відновлений після судових заборон конкурс не проводився без додаткового оголошення про його відновлення.

«Фонд (держмайна) завжди обнародував нову дату проведення конкурсу, у випадку ж з «Луганськтепловозом» ніхто, навіть його потенційні покупці, не знали, що конкурс відновлено», - зазначив О.БОНДАР.

«Як можна називати конкурс відкритим та ще з елементами аукціону, якщо навіть потенційні учасники не знали про його проведення», - додав він.

За словами О.БОНДАРЯ, після того, як одержана від Фонду офіційна інформація буде вивчена комісією, швидше за все, парламентська спецкомісія присвятить цьому своє спеціальне засідання.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня 2006 р. ФДМУ оголосив конкурс з продажу 76% пакета акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” при початковій ціні - 292 млн. грн. Основною умовою конкурсу є збільшення обсягів продажів вироблених на підприємстві локомотивів до Росії і країн СНД. Заявки на участь в конкурсі на придбання держпакета акцій “Луганськтепловозу” подали АТ “Деміховський машзавод” і ЗАТ “Управляюча компанія ”Брянський машзавод`”, що входять в корпорацію “Трансмашхолдінг” (Росія), ВАТ “Марганецький ГЗК” (афільований з групою “Приват”) і ВАТ “Дніпровагонмаш».

Сьогодні, 23 березня, Фонд держмайна повідомив про те, що ВАТ «Брянський машинобудівний завод» (Росія) визнано переможцем конкурсу з продажу 76% держпакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз». Покупець запропонував за 76% «Луганськтепловозу» 292 млн. 505 тис. грн. (початкова вартість становила 292 млн. грн.).

До участі в конкурсі з продажу «Луганськтепловозу» було також допущене ВАТ «Деміховський машзавод» (Росія), що запропонувало за пакет 292 млн. 252 тис. грн.

Водночас, до участі в конкурсі не були допущені ще два претенденти - ВАТ “Марганецький ГЗК” і ВАТ “Дніпровагонмаш».

За інформацією Фонду, завершити конкурс стало можливим після того, як суд 22 березня відмінив останню судову заборону за позовом «Укрзалізниці» на його проведення.

Водночас міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ учора ввечері заявляв, що рішення про продаж «Луганськтепловозу» може бути ухвалене цього року.

«Фонд держмайна ухвалюватиме рішення про його продаж цього року», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

При цьому міністр відзначив, що Мінтрансзв’язку з «Укрзалізницею» «вже відпрацювали механізми, яким чином ми зможемо забезпечити себе всією необхідною технікою» з цього підприємства.