Члена Партії регіонів вбили ножем у серце
Міліція розкрила злочин за один день
У Сімферополі за гарячим слідом розкрито вбивство депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, затримано підозрюваного у вбивстві кримського парламентарія, скоєному сьогодні в Сімферополі.
За даними прокуратури, розправа сталася на грунті виробничого конфлікту – потерпілий і підозрюваний працювали в одному бізнесі.
Прокуратурою Київського району м. Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу – навмисне вбивство.
Проводяться необхідні слідчі дії.
Як стало відомо УНІАН, убитий був членом Партії регіонів і входив до фракції «Блок «За Януковича!» в кримському парламенті. Загинув внаслідок ножового поранення в серце.