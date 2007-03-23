Члена Партії регіонів вбили ножем у серце

У Сімферополі за гарячим слідом розкрито вбивство депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, затримано підозрюваного у вбивстві кримського парламентарія, скоєному сьогодні в Сімферополі.

За даними прокуратури, розправа сталася на грунті виробничого конфлікту – потерпілий і підозрюваний працювали в одному бізнесі.

Прокуратурою Київського району м. Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу – навмисне вбивство.

Проводяться необхідні слідчі дії.

Як стало відомо УНІАН, убитий був членом Партії регіонів і входив до фракції «Блок «За Януковича!» в кримському парламенті. Загинув внаслідок ножового поранення в серце.