Марганецький ГЗК оскаржить дії Семенюк

ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», що є претендентом на придбання державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз», планує звернутися до органів прокуратури та суду, у зв`язку з недопуском його до участі в приватизаційному конкурсі з продажу цього підприємства.

Про це УНІАН повідомила представник ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» Марина ПЕРЕЯСЛАВСЬКА.

За словами М.ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ, сьогодні при спробі зареєструвати в канцелярії ФДМУ письмовий запит про дату проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ «Луганськтепловоз», заявку на участь в якому подало ВАТ «МГЗК», її за допомогою наряду міліції вивели з будівлі ФДМУ й повідомили, що конкурс вже відбувся й пакет продано.

Як сказала М.ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, на неодноразові звернення до Фонду з приводу термінів проведення конкурсу співробітники ФДМУ відповідали: «Вас обов`язково повідомлять за тиждень до дати поновлення конкурсу».

«Останню аналогічну відповідь від співробітника ФДМУ Олега МАРЧЕНКА була отримано 20 березня 2007 року, а сьогодні він просто відмовився видати мені пропуск до Фонду - бланки закінчилися», - зазначила вона.

«Марганецький ГЗК розцінює дії ФДМУ як протизаконні й корупційні, оскільки не зважаючи на заяви керівника відомства Валентини СЕМЕНЮК про прозорі продажі, державне майно в черговий раз продається з-під поли у вказані руки з використанням штучного обмеження числа учасників через додаткові умови», - зазначила М.ПЕРЕЯСЛАВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, конкурс із продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” був оголошений ФДМУ 19 липня 2006 року, і був запланований на 3 жовтня 2006 року. Наказом від 2 жовтня 2006 року ФДМУ призупинив конкурс.

На участь у конкурсі подавали заявки 4 компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м. Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія, м. Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод"). До конкурсу були допущені 2 компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод".

Сьогодні, 23 березня, ФДМУ провів конкурс із продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За результатами конкурсу, переможцем визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. (Стартова ціна пакета становила 292 млн. грн.).

За інформацією Фонду, завершити конкурс стало можливим після того, як 22 березня, після клопотання «Укрзалізниці» про відгук своєї позовної заяви, Господарський суд м. Києва закрив провадження у справі за цим позовом й зняв заходи забезпечення (заборону на проведення конкурсу).