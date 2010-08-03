Укртрансгаз купуватиме труби у Метінвеста та Інтерпайпа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за підсумками проведених тендерів 13 і 19 липня уклала два контракти на постачання труб сталевих (труби електрозварні, безшовні, насосно-компресорні, обсадні, бурильні) на загальну суму 290,1 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому у «Віснику державних закупівель».

У повідомленні зазначається, що, зокрема, ТОВ «Метінвест Холдинг» поставить 8505,95 тонн труб на суму 208 млн. 7,383 тис. грн., а ТОВ «Інтерпайп-Україна» поставить 3730,9 тонн труб на суму 82 млн. 86,652 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі та напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських та європейських підприємств, а також металургію Азії. ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія групи «Метінвест».

«Інтерпайп» – велика міжнародна компанія, продукція якої поставляється більш ніж до 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США й на Близькому Сході.