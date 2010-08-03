Мінфін здійснив перший випуск ПДВ-облігацій

Міністерство фінансів України 2 серпня здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 368 “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість".

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, випуск облігацій був здійснено відповідно до Реєстру інвентаризації платників податку, наданого Державною податковою адміністрацією України і затвердженого Міністром фінансів України.

За інформацією міністерства, до затвердженого реєстру увійшли 705 платників податків, які мали незначний обсяг заборгованості. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 48 млн. 453 тис. грн.

У Мінфіні повідомили, що випуск облігацій здійснено за такими параметрами:

номінальна вартість однієї облігації - 1 000 грн.;

виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 р., 1 серпня 2011 р., 30 січня 2012 р., 30 липня 2012 р., 28 січня 2013 р., 29 липня 2013 р., 27 січня 2014 р., 28 липня 2014 р., 26 січня 2015 р., 27 липня 2015 г.;

дата повного погашення облігацій - 27 липня 2015 року.

Також зазначається, що найближчим часом Міністерством фінансів буде здійснено випуск решти облігацій для оформлення відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, ПДВ-облігації буде випущено для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% номіналу ПДВ-облігацій.