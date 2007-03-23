Тимошенко: у клану Януковича руки по лікоть у крові

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що «клану Януковича» не вдасться здійснити на неї замах, оскільки у неї добра охорона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сказала на прес-конференції в Києві.

«Всі в Україні знають, що у представників цього клану, коли були розборки в Донецьку, руки по лікоть у крові. Я думаю, що вони собі уявили, що вони можуть однією дією позбутися всіх проблем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Якщо вони і готують замах, то я їх хочу попередити, що вони не перші і не останні, і що наші інформаційні служби і служби захисту працюють достойно, не гірше, чим їхні каральні підрозділи і підрозділи вбивць», - наголосила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, служба охорони відслідковує інформацію у кримінальних і політичних колах. “Працюють краще, ніж вони, відносно того як, хто і що буде робити», - додала вона.