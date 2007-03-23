В.Ющенко: виробництво урану в Україні має швидко зростати

Україна має всі можливості найближчим часом збільшити виробництво урану до 1 тис. т за рік, а в перспективі - до 3 тис. т, що фактично забезпечить її річні потреби. Про це заявив сьогодні в Сумах Президент Віктор Ющенко на нараді з питань створення в місті науково-виробничої бази спеціальної металургії.

Зараз, зазначив президент, внутрішнє виробництво урану на Україні становить менш третини потреб національної ядерної енергетики - решту доводиться купувати на зовнішніх ринках за монопольні ціни. За таких умов економія, можлива при розвитку цієї сфери, становитиме близько 150 млн. дол. на рік.

"Економія конкретна і чітка", - зауважив В.Ющенко.

Він нагадав, що в Україні найбільші в Європі запаси уранової руди - при цьому її видобутком і обробкою займаються лише два підприємства, а збагаченням і поготів одне. Наразі Україна видобуває близько 800 т урану за рік.

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