Українські ліси патрулюють понад 1,5 тисячі бійців Внутрішніх військ

Понад півтори тисячі бійців Внутрішніх військ МВС України в 11 областях України надають допомогу працівникам лісгоспів в охороні лісів від пожеж і недопущенню на їхню територію осіб дії, яких можуть спровокувати виникнення вогню в лісових масивах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, також перед військовослужбовцями поставлено завдання у разі виникнення лісової пожежі надавати допомогу в її гасінні та локалізації.

За даними прес-служби, лише на території Броварського та Бориспільського районів Київщини до охорони лісів залучено майже 100 бійців ВВ.