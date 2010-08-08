Українські ліси патрулюють понад 1,5 тисячі бійців Внутрішніх військ
05:30, 08 серпня 2010Суспільство
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Щоб не допустити виникнення пожеж
Понад півтори тисячі бійців Внутрішніх військ МВС України в 11 областях України надають допомогу працівникам лісгоспів в охороні лісів від пожеж і недопущенню на їхню територію осіб дії, яких можуть спровокувати виникнення вогню в лісових масивах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, також перед військовослужбовцями поставлено завдання у разі виникнення лісової пожежі надавати допомогу в її гасінні та локалізації.
За даними прес-служби, лише на території Броварського та Бориспільського районів Київщини до охорони лісів залучено майже 100 бійців ВВ.
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