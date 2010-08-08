На більшій частині України утримається суха погода

9 серпня на більшій частині території України утримається суха погода.

Як повідомили УІНАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 19-24°, на узбережжі морів до 28°, вдень буде сильна спека 35-39°. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях 40-42°. На Житомирщині та Вінниччині пройдуть короткочасні дощі, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. В західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, та шквали 15-20 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

У Київській області утримається суха погода, температура вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-39°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У м. Києві температура вночі 21-23° тепла, вдень сильна спека 36-38°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

8 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 27-29°, в Дніпрі біля Києва 26°.