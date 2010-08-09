У Кременчуці з дитячої колонії втекли троє увязнених

Сьогодні близько третьої години ночі з кременчуцької дитячої колонії втекло троє ув’язнених.

Як повідомив журналістам начальник дитячої колонії Леонід БОНДАРЕНКО, один із втікачів був засуджений за вбивство, а решта двоє – за крадіжки і пограбування.

Л.БОНДАРЕНКО розповів, що ув’язнені вночі зламали замок на дверях пожежного ходу, відігнули грати і проникли пожежними сходами з першого на третій поверх.

Там вони вийняли скло з вікна і по простирадлах спустилися на землю в передзонник.

«Там їх побачив охоронець-контролер. Він намагався зупинити ув’язнених, проте у нього це не вийшло. Він був один, а їх троє. Чому охоронець діяв так, а не інакше, зараз розбираємося. Ув’язнені подолали стіну між колонією і вулицею з боку міськмолокозаводу», - розповів Л.БОНДАРЕНКО.

Зараз в регіоні введено план «Перехоплення». Тривають пошуки втікачів.