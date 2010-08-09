Дніпропетровську обіцяють унікальне водно-повітряне шоу

10-12 вересня у Дніпропетровську в районі акваторії Дніпра відбудеться грандіозне водно-повітряне шоу: групові польоти вертольотів з виконанням фігур вищого пілотажу, показові виступи спортсменів-воднолижників, неймовірні трюки на воді й у повітрі.

Як повідомили УНІАН організатори, унікальне водно-повітряне шоу відбудеться в рамках чемпіонату України з водних лиж UKRAINE OPEN 2010. Це вже другий чемпіонат, який проводить воднолижний клуб «Сентоза».

За своїми масштабами і складом спортсменів він не поступається офіційному чемпіонату світу. У змаганнях візьмуть участь зірки воднолижного спорту, спортсмени, які займають перші позиції у світовому рейтингу. Всього до Дніпропетровська приїде більш як 60 спортсменів зі США, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії, Франції, Австрії, Польщі, Словаччини, Росії, Білорусі. Організатори відзначають, що приймають у себе повний склад чемпіонату світу, тому боротьба розгорнеться неабияка: на кону - не лише медалі, але й солідний призовий фонд.

За словами голови оргкомітету UKRAINE OPEN 2010 Тетяни МАРТИНОВОЇ, «минулого року, коли ми вперше проводили чемпіонат і запрошували спортсменів, багато хто з них не міг навіть вимовити «Дніпропетровськ» і дуже дивувався, що тут щось знають про водні лижі. Цього року вони вже самі прагнули потрапити до нас, наперед телефонували, дізнавалися про дату і умови участі. Для нас це краще підтвердження, що ми все робимо правильно».

Проведення чемпіонату і участь в ньому знаменитих спортсменів – дійсно знакова подія для України. Можливо, рядовому глядачеві відразу складно буде розібратися у всіх тонкощах і деталях спортивної боротьби. Тому організатори зробили ставку на масштаб і видовище. Вихід спортсменів на водну трасу не за катером, а за вертольотом – таке українці побачать вперше, відзначають організатори.

«Прольоти вертольотів, фігури, зависання над водою, і все це - на відстані витягнутої руки, коли спортсмен виходить на трасу за вертольотом – повірте, це захоплює, такого в нашій країні ще не робив ніхто! – говорить Т.МАРТИНОВА. - Ми вклали багато сил в організацію цього шоу з єдиною метою – привернути увагу людей до цього дивовижного, динамічного, захоплюючого виду спорту».