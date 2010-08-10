Клюєв доручив військам оточити Лозову

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ доручив оточити військову частину в Лозовій Харківській області і відселити 45 сімей, які проживають на території частини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спеціальній нараді, присвяченій питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути у результаті спеки.

А.КЛЮЄВ повідомив, що сьогодні розмовляв з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про ситуацію на складах боєприпасів у Лозовій. Президент, відзначив А.КЛЮЄВ, наголосив, що необхідно взяти під більш жорсткий контроль ситуації на території цієї військової частини.

«У мене прохання до Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ повністю оточити цей об`єкт. Ніхто з чужих взагалі не має перебувати на території цього об`єкту. Як тільки спаде спека, співробітники МНС почнуть прибирати боєприпаси. І ми наведемо там такий самий порядок, як у Новобогданівці», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що уряд виділив кошти на придбання 45 квартир для відселення людей, які проживають на території частини.

А.КЛЮЄВ доручив голові Харківської облдержадміністрації Михайлу ДОБКІНУ розв’язати питання щодо відселення людей до кінця серпня. «Ви зараз займайтесь цим предметно. Гроші вже є. І щоб найближчим часом, до кінця серпня, принаймні, ви ці 45 квартир придбали і переселили людей», - сказав А.КЛЮЄВ.

У свою чергу, М.ДОБКІН відзначив, що вже готуються списки людей на відселення і до сьогоднішнього вечора вони будуть остаточно готові.

Також М.ДОБКІН підкреслив, що необхідно розв’язати питання про відселення 15 сімей, які проживають в бараку на території військової частини без прописки.

Як запевнив губернатор, ситуація у військовій частині в Лозовій перебуває під серйозним контролем.