За лісовими пожежами стежить висотне телеобладнання

У Полтавській області для реагування на виникнення лісових пожеж стали вести цілодобове спостереження за допомогою висотного телеобладнання.

Про це журналістів повідомив начальник обласного управління лісового і мисливського господарства Юрій ТАРАНЕНКО.

За його словами, телеобладнання розміщено у селі Яреськи Шишацького району Полтавської області. Його висота - 25 метрів, а телеспостереження ведеться до 30 кілометрів. Огляд здійснюється на 360 градусів.

«Це телеобладнання може фокусувати потрібне спостерігачу місце і дозволяє на великій відстані мати точне уявлення про пожежу, що виникла», - сказав Ю.ТАРАНЕНКО.

Він відзначив, що такі відеоустановки в майбутньому з`являться в кожному районі області, де існує потенційна загроза лісових пожеж.

Крім того, для боротьби з лісовими пожежами в області підготували більш як 500 тракторів з плугами і 37 тракторів з бочками, заповненими водою.

Також для боротьби з пожежами в області закуплять на 95 тис. грн. пального. Ці кошти в області вже виділили з резервного фонду.

Нагадаємо, на сьогодні в області з початку року зареєстровано 86 лісових пожеж, вогнем знищено 30,5 га лісової підстилки.