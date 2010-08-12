Медведєв вимагає не допустити зростання цін на продовольство в Росії

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ вимагає від уряду і контрольних органів не допустити зростання цін на продовольство в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на нараді про заходи щодо стабілізації становища на внутрішньому зерновому ринку.

«Ми не повинні допустити зростання цін на зерно, на комбікорм. Ми повинні розуміти, що відбуватиметься врешті-решт з цінами на продукти харчування: на борошно, хліб, м`ясо, молоко. Зараз, звичайно, всі про це думають, думають аграрії, думають ті, хто за цей сектор відповідає, але ми розуміємо, що про це думають і звичайні люди. Що буде після цього дуже важкого літа, як це позначиться на цінах на елементарні продукти харчування. І це пряма відповідальність уряду і регіонів», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він вважає, що ситуація має відстежуватися практично в щоденному режимі, адже в цих умовах з`являться ті, хто захоче цією ситуацією скористатися – вони вже є.

«В цьому разі, я маю на увазі, звичайно, не аграріїв, не виробників, а тих, хто стоїть на інших ділянках аграрного ланцюжка, тих, хто займається реалізацією. Вже зараз є симптоми, незважаючи на заходи підтримки, незважаючи на те, що ситуація складна, але вона не критична. Цього року ми, звичайно, витримаємо. Треба думати, як далі розвиватиметься наш ринок наступного року. Проте, на цьому намагаються наживатися», - підкреслив він.

Д.МЕДВЕДЄВ доручив уряду РФ, контрольним структурам і органам прокуратури стежити за тим, як складається цінова політика.

«Ми повинні розуміти, що це найвідчутніша категорія продуктів харчування. Від неї залежить і ситуація в наших людей, і ситуація в аграрному секторі в цілому», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за останній час у Москві та інших регіонах РФ спостерігається зростання цін на хліб десь на 10-12%.