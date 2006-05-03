Скільки коштуватиме газ

Кабінет міністрів доручив Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) встановити з 1 липня 2006 року граничний рівень цін на природний газ, що реалізовується населенню, не вище за 414 грн. за 1 тис. кубометрів. Про це говориться в постанові Кабміну (№605 від 29 квітня), текст якої сьогодні розміщений на сайті Верховної Ради.

Разом з тим, Кабмін доручив НКРЕ встановити з 1 липня 2006 року граничний рівень цін на природний газ, що реалізовується бюджетним організаціям, не вище 648 грн. за 1 тис. кубометрів, а підприємствам комунальної теплоенергетики – 686 грн. за 1 тис. кубометрів.

Також Кабмін доручив НКРЕ встановити з 1 січня 2007 року граничний рівень цін на природний газ у розмірах, які відповідають економічно обгрунтованому рівню цін.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня набуло чинності рішення НКРЕ від 30 березня про підвищення на 25% тарифів на газ для населення, бюджетних організацій і підприємств теплокомуненерго.

З 1 травня роздрібні ціни для населення підвищені з 17,5 коп. за 1 кубічний метр до 22 коп. за наявності газового лічильника, і з 19 до 24 коп. за 1 кубічний метр за відсутності газового лічильника.

Середній граничний рівень ціни на газ для підприємств, які поставляють його населенню, підвищено з 185 до 231 грн. за 1 тис. кубометрів з урахуванням ПДВ і тарифів на поставки і транспортування газу.

Граничний рівень оптової ціни на природний газ, який використовується для потреб бюджетних організацій, підвищено до 360 грн. за 1 тис. кубометрів.

Граничний рівень оптових цін на природний газ для підприємств комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей і котельних суб`єктів господарювання, зокрема блокових (модульних) котельних, з 1 травня також підвищено на 25%. Зокрема, вартість імпортованого природного газу для платників податку на додану вартість підвищена з 263,40 до 329,10 грн. за 1 тис. куб. м, імпортованого природного газу для неплатників податку на додану вартість - з 304,50 до 383, 4 грн. за 1 тис. куб. м і природного газу власного видобутку - з 304,50 до 383,4 грн. за 1 тис. куб. м.