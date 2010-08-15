У Севастополі відкрили пам'ятник «Водолаз-маяк»

У Севастополі відкрито триметрову скульптуру «Водолаз-маяк», що є своєрідним макетом, або зменшеним варіантом однойменного, але поки що не зведеного пам’ятника - авангардної ідеї відомого радянського скульптора Віри Мухіної.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття скульптури відбулося під час фестивалю перфомансів та медіа «Балаклавська одіссея», що відбувається цими днями в місті. Пам`ятник встановлено на східному березі Балаклавської бухти, де завершуються відновлювальні роботи на чотирьох архітектурних спорудах-пам`ятниках історії, серед яких і «Дача актриси Соколової», де на початку минулого століття мешкала знаменита українська поетеса Леся Українка.

Директор підприємства «Аквалайн плюс» Сергій НЕБУТОВ повідомив журналістам, що «цю скульптуру водолаза можуть побачити балаклавці та гості міста не лише вдень, але й вночі, тому що водолаз підсвічується ліхтарями». Як додав він, організатори фестивалю «Балаклавська одіссея» погодилися з проханням розмістити на одному з причалів макет «Водолаза-маяка», і було ухвалено рішення підтримати цю ідею.

Розробник «Балаклавського проекту» з реалізації ідеї В.Мухіної «Водолаз-маяк» Леонід ТИШКОВ запевнив журналістів, що його проект «обов`язково буде реалізовано в Балаклаві, біля самісінького самого входу до Балаклавської бухти». За його словами, статуя водолаза має одночасно бути маяком, який планується розмістити в шоломі завойовника глибин. Також в шоломі, згідно ідеї В.Мухіної, будуть розміщені радіопеленгатор і радіостанція, а також - антени мобільного зв`язку, астрономічні прилади і навіть оглядовий майданчик.

Як сказав автор проекту, ідея В.Мухіної припускає зведення скульптури заввишки близько 80 метрів, але швидше за все, пам`ятник буде меншим і за розмірами, і за висотою. У самому ж постаменті розташується «Музей історії водолазів», експозиції якого будуть розповідати про історію водолазної справи, подвиги витязів глибин.

На думку Л.ТИШКОВА, ідея створення макету маяка-водолаза є якимось символом героя. «Це повинно стати пам`ятником мужності і самовідданості перших радянських підводних робітників, образом завойовника стихій», - уточнив розробник проекту.

Л.ТИШКОВ вважає, що «Водолаз-маяк» можна буде спорудити на спонсорські гроші. На його переконання, дана скульптура стане однією з визначних пам`яток Балаклави, що розвивається сьогодні як один з центрів туризму і рекреації.

Довідка УНІАН. Скульптор В.Мухіна добре відома, перш за все, своєю скульптурною групою «Робітник і колгоспниця», спорудженою у Москві біля входу на ВДНГ.