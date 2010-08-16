Скільки коштує житло в Києві (ціни по районах)

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у період із 1 по 15 серпня 2010 року стабілізувалася на рівні 1550 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1214 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2397 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період стабілізація вартості 1 кв. м житла відбулася в Дарницькому – на рівні 1214 дол., Оболонському – на рівні 1624 дол., Святошинському – на рівні 1266 дол., Шевченківському – на рівні 1943 дол./кв. м, Подільському – на рівні 1422 дол., Голосіївському – на рівні 1607 дол., Солом’янському районі – на рівні 1417 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла спостерігався в Дніпровському районі – на 0,04%, або 12 дол., – до 1283 дол., Деснянському – на 0,04%, або 1 дол., – до 1236 дол./кв. м, Печерському – на 0,03%, або 1 дол., – до 2397 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у липні 2010 року знизилася на 0,41% (6 дол.) – до 1550 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.