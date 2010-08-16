Гран-прі «Чорноморських Ігор» виграла дівчинка з Макіївки

Визначено переможців XII Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри», який проходив 10-15 серпня у м. Скадовську (Херсонська область).

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, традиційно у рамках фестивалю відбулися конкурс вокалістів та конкурс танцювальних колективів, було організовано багато розважальних заходів для дітей, серед яких карнавал, шоу повітряних зміїв, спеціальні вечірні шоу-програми, конкурс малюнків та скульптур з піску, ігротеку «Гра скликає друзів» – майданчик найпопулярніших дитячих настільних ігор.

У конкурсних програмах фестивалю «Чорноморські Ігри» взяли участь більш як 1200 дітей, які продемонстрували свої різнобічні творчі таланти. Ще близько тисячі дітей, що відпочивають у Скадовську, були задіяні у карнавалі та супутніх заходах фестивалю.

У складі журі фестивалю працювали відомі особистості українського шоу-бізнесу: Сергій КУЗІН (генеральний директор «Русского Радио»), Валентин КОВАЛЬ (генеральний продюсер телеканалу М1), Михайло НЄКРАСОВ (аранжувальник, композитор), Едуард КЛІМ (продюсер), Олег ЧОРНИЙ (продюсер, хореограф), співачка ГАЙТАНА, соліст Національної опери України Іван БЕРЕЗОВСЬКИЙ, хореограф Олександр ЛЕОНЕНКО (заслужений артист України, заслужений працівник культури), хореограф Олена ТИТОВА (кавалер Ордену «Княгині Ольги»), балетмейстер Юрій БУС.

Гран-прі фестивалю у вокальному конкурсі виборола 11-річна Тетяна СІДЯКІНА з м. Макіївка.

Гран-прі хореографічного конкурсу дістався театру естрадно-спортивного танцю "Анжеліка" з м.Харків.

Переможці отримали Гран-прі з рук ініціатора фестивалю - народного депутата України Миколи БАГРАЄВА, за підтримки якого і відбувся XII Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль “Чорноморські Ігри”.

У Скадовську виступили Гайтана, Злата ОГНЄВИЧ, Тетяна ШИРКО, а також випускники «Чорноморських Ігор»: Іван БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Надія ДОРОФЕЄВА, Кирило ТУРИЧЕНКО, Олена ОМАРГАЛІЄВА в дуеті з ТАМЕРЛАНОМ.

Провели фестиваль Дмитро БУРУНДУКОВ та юна кінозірка Соня СТЕЦЕНКО (героїня серіалу «Свати»).

За статистикою, за два фінальні дні – 14 та 15 серпня – «Чорноморські Ігри» відвідали більш як 70 тисяч глядачів.